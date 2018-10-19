Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 10 °C
В Чехии заканчивается бабье лето

В Чехии заканчивается бабье лето

Vladislava M 794 0
С выходных в Чехии начнется постепенное похолодание. Метеорологи прогнозируют дожди и туман.
В Чехии заканчивается бабье лето

Теплая погода в Чехии заканчивается. Еще вчера днем было около +20 градусов, но с пятницы воздух начал постепенно охлаждаться. В выходные в Чехии ожидаются небольшие дожди.

В субботу метеорологи обещают прохладную облачную погоду. Утром возможен туман и слабый дождь. Вечером небо затянет сильнее, а ночью похолодает до 4-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется максимум до 12-16 градусов.

В воскресенье также будет облачно. На севере и северо-востоке страны пройдут дожди. В течение дня на большей части территории Чехии небо прояснится. Ночью обещают от 2 до 6 градусов тепла, а при пониженной облачности температура воздуха может упасть до нуля. Днем будет максимум 11-15 градусов тепла.

В понедельник в течение дня также обещают небольшие дожди. Ночью могут начаться первые заморозки до -1 градуса. Днем температура воздуха будет такая же, как в воскресенье.

Со вторника по четверг в Чехии продержится высокая облачность, будут идти кратковременные дожди. В горах начнет выпадать снег. Максимальная температура воздуха днем составит от 6 до 11 градусов, ночью – от 1 до 6 градусов Цельсия.

Источник: idnes.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Чехия погода
Читайте
по теме 
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
19.10.2018 15:44 Культура
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
581 0
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
2921 0
Последние новости:
19
октября
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
18
октября
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
2921 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1037 0
17
октября
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
17.10.2018 14:24 Политика
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
638 0
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
17.10.2018 13:56 Экономика
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
746 0
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
17.10.2018 13:55 Экономика
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
1288 0
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
17.10.2018 07:57 Общество
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
1387 0
16
октября
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
16.10.2018 15:23 Общество
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
2966 0
Статистика: Какие имена сейчас популярны в Чехии
16.10.2018 14:43 Общество
Статистика: Какие имена сейчас популярны в Чехии
2662 0


Мобильная версия