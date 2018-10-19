В Чехии заканчивается бабье лето

С выходных в Чехии начнется постепенное похолодание. Метеорологи прогнозируют дожди и туман.

Теплая погода в Чехии заканчивается. Еще вчера днем было около +20 градусов, но с пятницы воздух начал постепенно охлаждаться. В выходные в Чехии ожидаются небольшие дожди.

В субботу метеорологи обещают прохладную облачную погоду. Утром возможен туман и слабый дождь. Вечером небо затянет сильнее, а ночью похолодает до 4-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется максимум до 12-16 градусов.

В воскресенье также будет облачно. На севере и северо-востоке страны пройдут дожди. В течение дня на большей части территории Чехии небо прояснится. Ночью обещают от 2 до 6 градусов тепла, а при пониженной облачности температура воздуха может упасть до нуля. Днем будет максимум 11-15 градусов тепла.

В понедельник в течение дня также обещают небольшие дожди. Ночью могут начаться первые заморозки до -1 градуса. Днем температура воздуха будет такая же, как в воскресенье.

Со вторника по четверг в Чехии продержится высокая облачность, будут идти кратковременные дожди. В горах начнет выпадать снег. Максимальная температура воздуха днем составит от 6 до 11 градусов, ночью – от 1 до 6 градусов Цельсия.

Источник: idnes.cz