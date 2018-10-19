В Чехии перевернулся рейсовый автобус

Погибших нет, но некоторые пассажиры получили тяжелые травмы.

На дороге в Чехии перевернулся автобус, 29 человек пострадали. ДТП произошло днем возле населенного пункта Голице в районе Пардубице. По предварительной версии, авария случилась из-за лопнувшей шины. Водитель потерял управление, и автобус съехал с дороги и перевернулся.

Один пассажир получил тяжелые травмы, и его на вертолете доставили в больницу в Градец-Кралове. Девять человек получили травмы средней степени тяжести, девятнадцать – легкие ушибы. Остальным (31 человек) медицинская помощь не понадобилась.

ДТП произошло 18 октября около 15:00. Автобус регулярно ездит по маршруту из Горни-Елени в Пардубице через населенный пункт Голице. Водитель, который в тот день был за рулем, имеет большой опыт работы, его стаж в компании – 20 лет.

Как рассказал перевозчик, автобус был чешского производства. Выпущен был 4 года назад. У водителя взяли анализ на содержание алкоголя и наркотиков в крови, но ничего обнаружено не было.

Известно, что в автобусе могло ехать больше людей, чем предусмотрено количеством мест. Пассажиры часто едут стоят, когда все места заняты. На место происшествия прибыл дополнительный автобус. Там же была установлена медицинская палатка для решения срочных вопросов.

Источник: ceskenoviny.cz