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Как пражское метро изменится в будущем?

Как пражское метро изменится в будущем?

Yuliya Boda 48 0
Управляющий директор Metroprojekt рассказал о новой линии D и других планах по улучшению работы метрополитена.
Как пражское метро изменится в будущем?

Какой город может стать вторым населенным пунктом в Чехии, где появится метро?

Это не Брно, а маленький город Есенице в Среднечешском крае. С южной стороны новой линии метро D от конечной станции Depo Písnice до Есениц не хватает всего 5 километров путей. В связи с этим, у правительства возникла идея продлить линию до Есениц и помочь жителям города быстро и с комфортом добираться до чешской столицы.

Давид Краса является управляющим директором фирмы Metroprojekt, которая занимается проектированием пражского метро уже много лет. Он рассказал, как столичный метрополитен может измениться в будущем.

Предполагается, что в будущем вагоны метро будут полностью автоматизированы и в них не будет водителей. Эту идею хотят для начала реализовать на красной линии C. Кроме того, Краса рассказал подробности о новой линии D.

«Линия D может быть продолжена на юг до Есениц, но поезда в таком случае будут ездить не под землей, а на поверхности. Во-первых, это бы обошлось дешевле, так как прокладывать тоннель под землей очень затратно. Во-вторых, в Есеницах много частных домов, и из-за строительства тоннеля нам бы пришлось потревожить жителей», – отметил директор компании Metroprojekt.

Источник: idnes.cz

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Чехия метро транспорт
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