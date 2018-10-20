В Чехии мотоциклист сбил сотрудницу полиции

Инцидент произошел во время обычной дорожной проверки. Сотрудница полиции находится в больнице.

В четверг, 18 октября, в городе Могельнице Оломоуцкого края случилось ДТП с участием мотоциклиста и сотрудницы полиции.

Полицейские контролировали соблюдение правил дорожного движения и скорость движения в городе. Мотоциклист двигался со скоростью 92 км/ч, из-за чего его попытались остановить.

«Сотрудник полиции дала ему ясный и своевременный знак остановки, подняв правую руку вверх. Левой рукой она указала на правый край дороги, где мотоциклист должен был остановиться», – рассказала о действиях коллеги пресс-секретарь полиции Йиржина Вибигалова.

Мотоциклист сначала начал снижать скорость, но за 2-3 метра перед женщиной неожиданно набрал скорость и сбил ее. Через пару секунд мотоциклист сам упал на землю. Полиция задержала его на месте преступления и вызвала аварийно-спасательную службу. Сотрудница полиции сейчас находится в больнице.

Как оказалось позже, у мотоциклиста был целый ряд причин для избежания проверки. У него никогда не было водительских прав, и управлял он незарегистрированным транспортным средством, которое, по его словам, он собрал сам у себя в гараже из запчастей. Кроме того, тест на наркотики оказался положительным: перед тем, как поехать на мотоцикле, водитель употребил амфетамин и метамфетамин. При осмотре в его сумке были найдены пакеты с белым кристаллическим веществом – по предварительным данным, первитином.

Молодой человек обвинен в угрозе жизни и здоровью сотрудника полиции, а также в хранении наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: denik.cz