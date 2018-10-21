Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n 4 °C
Видео: Пражская полиция ищет мужчину, который приставал к ребенку на площадке

Видео: Пражская полиция ищет мужчину, который приставал к ребенку на площадке

Vladislava M 1608 0
Девочке, которую мужчина пытался увлечь на прогулку, удалось снять его на мобильный телефон. Подозреваемый говорил на чешском языке с выразительным акцентом.
Видео: Пражская полиция ищет мужчину, который приставал к ребенку на площадке

Криминалисты третьего полицейского отделения Праги обратились к общественности с просьбой помочь им разыскать неизвестного мужчину, который как минимум в одном случае пытался завязать близкий контакт с несовершеннолетней девочкой.

Инцидент произошел на детской площадке, между улицами Travná и Manželů Dostálových в городской части Прага 9, в субботу, 13 октября 2018 года, около 10 утра.

По информации полиции, мужчина сначала наблюдал за детьми издалека, а потом попытался с ними контактировать. Сначала он только разговаривал с одной девочкой, а потом начал пытаться трогать ее и звал под разными предлогами на прогулку.

К счастью, ребенку удалось удержать безопасную дистанцию с мужчиной, и вскоре он покинул площадку. Полиция отметила разумное поведение девочки. Она держалась вместе с другими детьми и смогла в безопасный момент снять мужчину на свой мобильный телефон. Затем девочка рассказала обо всем маме, которая и обратилась в полицию.

Мужчина говорил на чешском языке с сильным акцентом. На видеозаписи можно услышать, как он говорит слово «хорошо».

Теперь дело расследуют криминалисты по подозрению мужчины в попытке установить незаконный контакт с ребенком. Пока поиски не привели к результату, поэтому полиция просит помочь всех, кто мог видел или знает этого человека. Сообщить об этом можно по номеру 158

Источник: tydenikpolicie.cz

 

Рассказать всем:
Темы
полиция дети Прага
Читайте
по теме 
В Чехии мотоциклист сбил сотрудницу полиции
20.10.2018 17:12 Общество
В Чехии мотоциклист сбил сотрудницу полиции
1031 0
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
17.10.2018 07:57 Общество
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
1546 0
В Праге нашли мешок с питоном
11.10.2018 14:31 Общество
В Праге нашли мешок с питоном
1867 0
Обвиняемые в отравлении Скрипаля русские были ранее замечены в Чехии
10.10.2018 13:53 Политика
Обвиняемые в отравлении Скрипаля русские были ранее замечены в Чехии
1379 0
Последние новости:
21
октября
Президент Чехии планирует строительство новой атомной электростанции
21.10.2018 19:07 Экономика
Президент Чехии планирует строительство новой атомной электростанции
411 0
20
октября
В Чехии мотоциклист сбил сотрудницу полиции
20.10.2018 17:12 Общество
В Чехии мотоциклист сбил сотрудницу полиции
1031 0
Как пражское метро изменится в будущем?
20.10.2018 15:13 Общество
Как пражское метро изменится в будущем?
1173 0
19
октября
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
2629 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
1465 0
18
октября
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1301 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
3475 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1257 0
17
октября
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
17.10.2018 14:24 Политика
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
746 0
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
17.10.2018 13:56 Экономика
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
1002 0


Мобильная версия