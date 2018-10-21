Видео: Пражская полиция ищет мужчину, который приставал к ребенку на площадке

Девочке, которую мужчина пытался увлечь на прогулку, удалось снять его на мобильный телефон. Подозреваемый говорил на чешском языке с выразительным акцентом.

Криминалисты третьего полицейского отделения Праги обратились к общественности с просьбой помочь им разыскать неизвестного мужчину, который как минимум в одном случае пытался завязать близкий контакт с несовершеннолетней девочкой.

Инцидент произошел на детской площадке, между улицами Travná и Manželů Dostálových в городской части Прага 9, в субботу, 13 октября 2018 года, около 10 утра.

По информации полиции, мужчина сначала наблюдал за детьми издалека, а потом попытался с ними контактировать. Сначала он только разговаривал с одной девочкой, а потом начал пытаться трогать ее и звал под разными предлогами на прогулку.

К счастью, ребенку удалось удержать безопасную дистанцию с мужчиной, и вскоре он покинул площадку. Полиция отметила разумное поведение девочки. Она держалась вместе с другими детьми и смогла в безопасный момент снять мужчину на свой мобильный телефон. Затем девочка рассказала обо всем маме, которая и обратилась в полицию.

Мужчина говорил на чешском языке с сильным акцентом. На видеозаписи можно услышать, как он говорит слово «хорошо».

Теперь дело расследуют криминалисты по подозрению мужчины в попытке установить незаконный контакт с ребенком. Пока поиски не привели к результату, поэтому полиция просит помочь всех, кто мог видел или знает этого человека. Сообщить об этом можно по номеру 158.

Источник: tydenikpolicie.cz