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В Злинском крае Чехии свирепствует медведь

В Злинском крае Чехии свирепствует медведь

Vladislava M 829 0
Молодой медведь с сентября докучает жителям Злинского края. За это время он убил больше 20 овец и разорил несколько ульев.
В Злинском крае Чехии свирепствует медведь

В Злинском крае Чехии еще с сентября свирепствует медведь. В субботу его последними жертвами стали две овцы из местного населенного пункта Гоштялков (район Всетина). Недавно медведя видели в деревне Райночовице (район Кромнержижа).

Молодой, примерно четырехлетний медведь наносит большой урон жителям Злинского края. В последние недели медведь убил в регионе больше двух десятков овец. Также он нападал на коз, съел петуха. Кроме того, зверь повредил и несколько ульев.

Чтобы поймать животное, защитники природы в сотрудничестве со старостами населенных пунктов установили специальную клетку для отлова.

Проблема заключается в том, что ловить медведя поручили четырем деревням, относящимся к району Всетин. Но в последние дни зверь появлялся в Райночовице. Клетку там установить нельзя, так как деревня относится к другому кадастру. Поэтому активисты просят, чтобы отловом занимался весь Злинский край.

Привлекать медведя к клетке будут мешком с яблоками, политыми медом. Отлов может продлиться и несколько недель. Если зверя все-таки удастся поймать, то его поместят в один из зоопарков.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
животные Чехия
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