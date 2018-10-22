Предупреждение метеорологов: На Чехию надвигается сильный ураган

Ураган придет на территорию Чехии во вторник вечером и достигнет кульминации в ночь на среду. Скорость порывов ветра будет достигать 110 км/ч.

Чешское гидрометеорологическое управление в понедельник сделало предупреждение перед сильным ветром, который с вечера вторника затронет всю территорию республики. По прогнозам метеорологов, скорость порывов ветра будет превышать 110 км/ч, что по шкале Бофорта соответствует мощному урагану.

«Во вторник над территорией Чехии будет усиливаться северо-западный ветер. Мы ожидаем, что кульминации он достигнет ночью со вторника на среду, а со среды начнет постепенно слабеть», – предупредили метеорологи.

Если в низинах скорость ветра будет достигать 90 км/ч, то в горах на севере и северо-западе страны порывы превысят скорость 110 км/ч.

В связи с ураганом метеорологи советуют крепко закрыть окна, двери и убрать свободно лежащие предметы.

Источник: Novinky.cz