Печальная статистика: Сколько человек в Чехии погибло от передозировки

В Чехии опубликовали ежегодную статистику по летальным исходам из-за наркотиков и злоупотребления лекарствами.

В прошлом году в Чехии 92 человека умерли от передозировки (на 2 жертвы меньше, чем в 2016 году). В 2015 году их было 104. Еще 128 человек в прошлом году погибли под воздействием наркотиков или лекарств. Более 25 из них совершили самоубийство, приняв лекарства; 27 человек сделали это в наркотическом опьянении. Такие данные опубликовал Институт информации и статистики по здравоохранению. Чехия уже много лет находится в конце списка стран ЕС по этим показателям.

По оценкам специалистов, в Чехии насчитывается более 120 тысяч постоянных курильщиков конопли. Еще около 47 тысяч человек страдает зависимостью от первитина и опиатов. Лекарствами злоупотребляет почти 900 тысяч чешек и чехов. На борьбу с наркотической зависимостью в Чехии ежегодно тратят более 1 млрд крон.

Источник: ceskenoviny.cz