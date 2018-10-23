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В Праге пройдет военный парад

В Праге пройдет военный парад

artyommm 276 0
Мероприятие будет приурочено к 100-летию образования Чехословакии.
Фото: Министерство обороны Чехии
В Праге пройдет военный парад

В воскресенье 28 октября в Праге достигнут кульминации празднования 100-летия с момента образования чехословацкого государства. По этому случаю на улице Европейской пройдет военный парад, в котором будет участвовать более 2 тысяч человек и 200 единиц техники. 

Как и в 2008 году, в колонне парада пройдет более 1 700 военных Армии Чешской Республики, а также почти 300 сотрудников Интегрированной спасательной системы: пожарные, полицейские и врачи, а также работники Таможенной службы со специальной техникой.

Зрители смогут увидеть почетные стражи Словакии, Франции, США, Великобритании и Италии. Мероприятие посетят и военные ветераны. Парад начнется в 14:00 и завершится в 15:00. Наблюдать за ним можно будет вдоль Европейской улицы. Трибуны установят только для приглашенных гостей. 

На время мероприятия будет остановлено движение трамваев и ограничен проезд автобусов по улицам Европейская, Сватовитска и Югославских партизан. По окончании парада можно будет пройти по Дейвицкой улице к Летне, где будет представлено 153 единицы военной и спасательной техники –  как исторической (с 1918 года), так и современной.

В последний раз военные парады в Праге проходили в 2008 и 1985 гг.

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Темы
армия Чехия история
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