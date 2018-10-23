Чех претендует на вознаграждение в миллион долларов от работодателя

Вознаграждение полагается за то, что чех сообщил о незаконных действиях компании в государственные структуры.

Почти миллион долларов может получить в США чешский моряк Ярослав Горноф, который сообщил американским службам о незаконных действиях своего немецкого работодателя. Мужчина плыл на судне компании MST, которая сливала в море грязную жидкость из машинного отсека. Компания признает свою вину и принимает штраф, но американский суд еще требует, чтобы она выплатила награду Горнофу.

26-летний чешский офицер-инженер снял видео, как грузовое судно Marguerita нелегально выпускало в море ядовитые масляные отходы. На незаконность действий он указал и самой компании. Горноф также сообщил о нарушении службам американского Портленда на востоке США. Береговая охрана задержала судно, и в прошлом году в июле на нем провели проверки.

Немецкий перевозчик договорился с американскими службами о том, что заплатит штраф 3,2 млн долларов. Но Федеральный суд Портленда в сентябре отменил это решение, так как оно не включало в себя вознаграждение Горнофа.

По мнению судей, чех стал информатором, т.е. человеком, который сообщил о незаконных действиях своего работодателя. Американские законы охраняют таких людей и заботятся об их финансовом поощрении, которое является вознаграждением за риски и мотивацией для остальных. Благодаря этому у чеха есть шанс получить до 30% от суммы штрафа. Об этом написал американский портал Whistleblower Lawyer News.

Если дело не удастся решить во внесудебном порядке до конца октября, то им снова займется юстиция. Чех признался, что когда снимал видео, рисковал жизнью, потому что неизвестно, кто из членов экипажа на стороне работодателя и как люди себя поведут.

«Треть экипажа – хорваты. Океан – глубокий и темный. Потом не получится доказать, что какой-то моряк пропал с корабля», – добавил Горноф.

Источник: idnes.cz