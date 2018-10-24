На выходных пражские музеи можно будет посетить бесплатно

27 и 28 октября музеи в Праге будут работать бесплатно по случаю государственного праздника – 100-летия Чехословакии.

По случаю важного для истории страны юбилея музеи в Праге сделают свободный вход или введут символическую цену на билеты. Некоторые учреждения и вовсе подготовят специальную программу.

Главная тематическая выставка Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava (Чехословацкая / Словацко-чешская выставка) ждет посетителей в Национальном музее, где будут представлены редкие документы, которые ранее нигде не демонстрировались.

В Национальном техническом музее покажут самые успешные продукты производства Чехословакии. В Музее Праги поднимут тему важных событий в столице тех времен. К акции также присоединится Национальный педагогический музей, Музей сельского хозяйства и др. (всего 31 объект).

Больше информации на http://prazskamuzea1918-2018.cz/prazska-muzea-1918-2018