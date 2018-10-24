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В Праге срочно закрыли автомобильный мост

В Праге срочно закрыли автомобильный мост

artyommm 433 0
Техническое состояние автомобильного моста на Бубенской улице стремительно ухудшалось.
Фото: иллюстрация mapy.cz
В Праге срочно закрыли автомобильный мост

В ночь со вторника на среду в Праге закрыли автомобильный мост на Бубенской улице (возле станции метро Влтавска) по направлению к центру. Диагностика показала, что состояние конструкции существенно ухудшилось. Теперь необходимо установить опоры. По мосту запрещен проезд автомобилей, под ним – трамваев. Мост будет закрыт на неделю или больше. Об этом сообщили в Техническом управлении коммуникациями.

Компания Pontex, которая диагностировала конструкцию, сообщила, что степень надежности моста сложно определить. Причина в том, что в действительности строение отличается от того, что указано в проектной документации.

Автомобильный мост X 022 на Бубенской улице востребован водителями, которые направляются из центра к Выставиште. Мост ведет дальше к Главкову мосту. Конструкция была возведена в 1983 году.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага мост дороги реконструкция
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