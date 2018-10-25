По Праге будет ездить новый дизайнерский трамвай

Пол в этом трамвае выполнен из специальной кровли, используемой на яхтах, а в середине вагона расположен бар.

В депо Střešovice впервые представили дизайнерский трамвай T3 Coupé. Необычный вагон спроектировала Анна Марешова. По словам Анны, ее вдохновением стал легендарный трамвай Tatra T3 от известного промышленного дизайнера Франтишка Кардауса.

«Трамваи дороги моему сердцу, а T3 – настоящая легенда, и я считаю, что Прага заслуживает такое "купе"», – сказала Марешова.

Название Coupé этот трамвай получил потому, что у него будет лишь одна входная дверь. Еще одно важное изменение - над обычными окнами установили дополнительные, прямо до потолка трамвая.

«Пол в этом трамвае выполнен из специальной кровли, используемой на яхтах. На нее нанесено специальное покрытие против скольжений и загрязнений. Кроме того, мы установили в трамвай новую звуковую систему и светодиодное освещение», – рассказал Милан Слунечко, начальник отдела Управления транспортными средствами.

Важной составляющей интерьера стал бар. Он расположен в середине вагона на стойке, которую в трамваях T1 когда-то использовали для продажи билетов.

Аренда трамвая для частных мероприятий будет стоить 7 700 крон в час.

Источник: idnes.cz