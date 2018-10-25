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В эти выходные Чехия перейдет на зимнее время

В эти выходные Чехия перейдет на зимнее время

Vladislava M 651 0
В ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 октября, стрелки часов в Чехии переведут на час назад. 84% жителей Чехии высказались против перевода времени.
В эти выходные Чехия перейдет на зимнее время

В эти выходные Чехия перейдет на зимнее время. В ночь с субботы на воскресенье, ровно в 03:00, стрелки часов переведут на час назад. В результате ночь станет на час длиннее. Обратно на летнее время Чехия вернется в конце марта 2019 года.

Социологический опрос жителей ЕС показал, что 84% из них выступают за отмену перевода времени. Еврокомиссия учла результаты исследования и предложила проект, согласно которому все страны ЕС должны будут выбрать единое постоянное время. Окончательное решение будет принято до апреля 2019 года.

С отменой перевода времени согласны 7 из 10 жителей Чехии. Такие данные показало последнее исследование агентства STEM/MARK. 44% опрошенных хотели бы сделать постоянным летнее время. Остаться на зимнем времени предпочли бы 24% респондентов.

Большинство людей утверждает, что из-за перевода времени им приходится перестраиваться на новый режим. Из-за изменения биоритмов они чувствуют себя усталыми. Влияние перевода времени на экономику признано незначительным.

Приверженцы перевода времени утверждают, что общество привыкло переводить часы. Преимуществом перехода на зимнее время они видят более длинный световой день и больше света в утренние часы, когда люди встают. Появились и опасения, что отмена перевода времени приведет к финансовым расходам. Некоторые люди не согласны с изменениями в том случае, если одни страны Евросоюза выберут летнее время, а другие – зимнее.

Источник: ceskenoviny.cz

 
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перевод времени Евросоюз Чехия
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