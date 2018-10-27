Во всех странах ЕС введут полный запрет на одноразовые предметы из пластика

Под запрет попадает вся пластиковая посуда, пластмассовые трубочки для напитков, ушные палочки и баллонные стержни.

Европейский парламент поддержал европейскую стратегию по борьбе с пластмассовыми отходами. Новая директива будет касаться десяти групп одноразовых пластмассовых изделий и рыболовных снастей; которые, по данным Европейской комиссии, составили большую часть мусора, найденного на европейских пляжах.

Под запрет попадает вся пластиковая посуда, пластмассовые трубочки для напитков, ушные палочки и баллонные стержни. Европарламент считает, что им можно найти альтернативу и использовать предметы, которые будут более безопасными для окружающей среды.

Евросоюз также рассматривает добавление резервной стоимости пластмассовой бутылки в стоимость каждого напитка и мотивировать таким образом потребителей разделять отходы и возвращать использованную тару. К 2025 году Европарламент планирует не только ввести это правило для всех стран ЕС, но и повысить уровень возврата пластиковых бутылок до 90%.

Чешский евродепутат Станислав Полчак назвал поставленные цели амбициозными, но вполне достижимыми.

«Я убежден, что мы движемся в правильном направлении, ведь нам действительно необходимо изменить свою модель поведения», - подчеркнул Полчак.

Источник: idnes.cz