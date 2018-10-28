В чешском районе выпало 13 см снега

Это первый сильный снегопад в Чехии за эту осень.

В ночь с 27 на 28 октября температура воздуха на чешской горной территории Шумава упала до трех градусов ниже нуля. Кроме того, на самых высоких вершинах гор выпало более десяти сантиметров снега (на горе Plechý - 13 см). Однако, по прогнозам синоптиков, такая погода не продлится долго: дневные температуры все еще выше нуля, и вечером в воскресенье в Шумаве пройдут дожди.

Это первый большой снегопад в Чехии за эту осень.

«Ночью температура резко упала, поэтому на высоте более 800 метров дождевые осадки перешли в снег. На следующей неделе потеплеет и температура будет выше нормы», - рассказал Густав Сысел из Чешскобудеевицкого отделения Чешского гидрометеорологического института.

Источник: lidovky.cz