В Чехию снова вернется тепло

Метеорологи обещают, что на этой неделе погода в Чехии изменится в лучшую сторону.

После дождливых и холодных выходных в Чехию снова вернется теплая осенняя погода. Хотя в понедельник будет еще холодно, в течение дня воздух начнет постепенно теплеть. На этой неделе дневная температура воздуха будет подниматься до 20 градусов Цельсия. Кроме того, жителей Чехии ожидают и непривычно теплые ночи.

«Во второй половине дня в понедельник еще продержится облачная погода. Но в Моравии и Силезии, а также в восточной Чехии воздух прогреется до 16-20 °C. На остальной территории Чехии будет примерно 10°C днем, но вечером потеплеет до 12-16°C», – сообщила метеоролог Яна Гуйслова из Чешского гидрометеорологического комитета.

По словам метеоролога, с понедельника в Чехию придет сильный ветер, скорость порывов будет достигать 55-90 км/ч. Ветреная погода продержится и во вторник, но именно благодаря этому жителей Чехии ждет теплая ночь (минимальная температура воздуха составит 13°C). После теплой ночи последует и солнечный день, столбик термометра поднимется до 15-19°C.

Относительно теплая погода продержится в Чехии до следующей недели.

Источник: idnes.cz