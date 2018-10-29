В Чехии проверили возраст поездов и соответствие современным ожиданиям

Результаты проверки не порадовали контролеров.

Больше трети поездов Чешских дорог (ČD) работает 30 лет и дольше. При этом перевозчик с 2008 по 2018 гг. получал финансирование на обновление транспортного парка 4,6 млрд крон из европейского и государственного бюджета. Главный контролирующий орган Чехии провел проверки.

Проверяющая сторона резюмировала: возраст и структура транспортного парка перевозчика не соответствует ожиданиям общественности. В Чешских дорогах сказали, что с момента бархатной революции и до 2008 года вообще не обновляли парк, поэтому за 10 лет перевозчик сделал все, что в его силах. На ближайшие годы ему необходимо еще 40 млрд крон.

Источник: novinky.cz