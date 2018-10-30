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Стали известны последствия сильного ветра в Чехии

Стали известны последствия сильного ветра в Чехии

artyommm 747 0
Для большей части территории страны действует предупреждение метеорологов.
Стали известны последствия сильного ветра в Чехии

Сильный ветер в Чехии, который в ночь с понедельника на вторник затронул почти всю территорию республики, поломал деревья и ветки, в нескольких населенных пунктах были повреждены крыши. Из-за поваленных деревьев до сих пор остаются закрыты некоторые железнодорожные участки. Проблемы появились на автомобильных трассах.

Без электричества осталось почти 30 тысяч домов. Пожарные со вчерашнего вечера выезжают на сотни вызовов. Из-за угрозы падения деревьев в Брно были закрыты все кладбища. Предупреждение о сильном ветре действует на большей части территории ЧР. 

Источник: ceskenoviny.cz

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