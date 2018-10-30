Видео: Пражская полиция ищет мужчину, который изнасиловал иностранку

Полиция просит всех, кто узнал мужчину на видео, сообщить о его месте нахождения по номеру 158.

Полиция ищет мужчину, которого обвиняют в изнасиловании молодой иностранки в Праге. Хотя преступника зафиксировали камеры видеонаблюдения, его до сих пор не удалось найти и задержать. Поэтому полиция обращается за помощью к общественности. Об этом информировал пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

Мужчина встретил молодую девушку 5-го августа утром, на верхней части Вацлавской площади. Он предложил ей проводить ее до отеля. Вместо этого преступник завел девушку ко входу к Челаковским садам, где насиловал ее в течение 15 минут. Когда рядом появились незнакомые прохожие, мужчина сбежал.

«Если вы узнаете мужчину на видео, вам известно его имя или место проживания, передайте нам, пожалуйста, эту информацию по горячей линии 158», – просит пресс-секретарь.

Источник: ceskenoviny.cz







