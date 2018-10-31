Чехия хочет сделать постоянным зимнее время

К такому решению пришло правительство страны. За зимнее время высказались и ученые, которые изучают биоритмы человека и влияние на них светового дня.

Если в Евросоюзе отменят переход на зимнее и летнее время, то Чехия выберет постоянным зимнее время. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, к такому решению пришло чешское правительство на дебатах. Этот вариант поддерживает и сам Бабиш, а также ученые, которые занимаются исследованиями биоритмов человека.

Правительство обсуждало данный вопрос в связи с инициативой Европейской комиссии, которая предложила в 2019 году прекратить обязательный перевод времени дважды в году. Австрия предложила странам Евросоюза отложить это решение на 2021 год.

Сегодня Андрей Бабиш сообщил, что поддерживает решение правительства сделать стандартным зимнее, а не летнее время. В первую очередь – из-за здоровья людей. Например, детям летом не хочется спать, когда после 21:00 на улице еще светло.

Ученые, которые занимаются биоритмами человека и влиянием на них светового дня, также советуют перейти на постоянное зимнее время. Во вторник об этом сообщила Кафедра физиологии Академии наук ЧР. Зимнее время, согласно исследованиям, улучшает качество сна. Жить по такому времени полезнее для человеческого сердца, также оно оказывает положительное влияние на массу тела. Кроме того, доказана связь времени со снижением потребления алкоголя, табака и сокращением опухолевых заболеваний.

Источник: ceskenoviny.cz