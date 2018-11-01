Forbes назвал самую влиятельную женщину в Чехии

Forbes опубликовал актуальный рейтинг самых влиятельных женщин в Чехии. В первой десятке появилось четыре новых имени.

Самой влиятельной женщиной Чехии в рейтинге журнала Forbes в шестой раз подряд стала генеральный прокурор Праги Ленка Брадачова. Второе место снова заняла чешский еврокомиссар Вера Йоурова. На третьем месте – министр финансов Алена Шиллерова, одно из новых лиц рейтинга 2018 года.

«Уже несколько лет подряд Ленка Брадачова возглавляет список самых влиятельных женщин Forbes благодаря своим поступкам, отважности и удивительной работоспособности. Она принимает участие в рассмотрении крупнейших чешских дел, работает с бизнесом, политикой, лоббированием и решает вопросы на миллиарды крон», – прокомментировал шеф-редактор Forbes Петр Шимунек, вспоминая о делах Давида Рата, Иво Риттинге, Key Investments, компании Андрея Бабиша Čapí hnízdo и др.

Всего за командой Ленки Брадачовой – более 150 крупных дел.

В этом году в первой десятке рейтинга самых влиятельных женщин Чехии появилось 4 новых имени. Кроме Алены Шиллеровой, это Ивана Тыкач – владелица недвижимости и основательница фонда Women for Women (восьмое место). Девятое место заняла член представительства и финансовый директор EP Industries Гана Крейчи. На десятом месте оказалась евродепутат Дита Харанзова.

Forbes целый год следил за более чем 300 женщинами из разных специальностей. Список самых влиятельных из них журнал издает уже в 7 раз. В этом году в него вошли 111 женщин из самых разных областей: от общественной сферы и политики до бизнеса и некоммерческого сектора.

Источник: Forbes.cz







