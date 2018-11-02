В Чехии выбрали главную елку страны

Стало известно, когда в этом году состоится торжественное открытие рождественской елки на Староместской площади в Праге.

В этом году главную елку Чехии, которую по традиции устанавливают на Староместской площади в Праге, привезут из Либерецкого края (населенный пункт Рынолтице). Организаторы выбрали ее из трех десятков деревьев, которые предложили сами люди. Ель еще должны будут осмотреть дендрологи.

Дерево высотой 23 м для украшения Староместской площади предложил владелец сада, на территории которого оно и выросло. Торжественная церемония зажжения новогодней ели запланирована на субботу 1 декабря.

Ель росла в саду без ограничителей, поэтому ее ветки густые и равномерные. Владелец дерева предложил его срубить для украшения площади в Праге по той причине, что дерево превысило безопасную высоту. При сильном ветре, как говорит чех, велика вероятность, что ель может упасть на его дом. Сватомиру Моцу в любом случае пришлось бы дерево спилить, а сейчас у него есть возможность принести радость всем жителям и гостям Праги.

Если дендрологи не обнаружат никаких проблем с елью, то ее спилят в воскресенье 25 ноября. Впервые елку зажгут на день раньше, чем начнется первая неделя Адвента (в этом году – со 2 декабря).

Источник: ceskenoviny.cz