Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
10n 10 °C
В Чехии выбрали главную елку страны

В Чехии выбрали главную елку страны

artyommm 589 0
Стало известно, когда в этом году состоится торжественное открытие рождественской елки на Староместской площади в Праге.
В Чехии выбрали главную елку страны

В этом году главную елку Чехии, которую по традиции устанавливают на Староместской площади в Праге, привезут из Либерецкого края (населенный пункт Рынолтице). Организаторы выбрали ее из трех десятков деревьев, которые предложили сами люди. Ель еще должны будут осмотреть дендрологи. 

Дерево высотой 23 м для украшения Староместской площади предложил владелец сада, на территории которого оно и выросло. Торжественная церемония зажжения новогодней ели запланирована на субботу 1 декабря.

Ель росла в саду без ограничителей, поэтому ее ветки густые и равномерные. Владелец дерева предложил его срубить для украшения площади в Праге по той причине, что дерево превысило безопасную высоту. При сильном ветре, как говорит чех, велика вероятность, что ель может упасть на его дом. Сватомиру Моцу в любом случае пришлось бы дерево спилить, а сейчас у него есть возможность принести радость всем жителям и гостям Праги.

Если дендрологи не обнаружат никаких проблем с елью, то ее спилят в воскресенье 25 ноября. Впервые елку зажгут на день раньше, чем начнется первая неделя Адвента (в этом году – со  2 декабря).

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Староместская площадь Прага Рождество Рождество в Праге
Читайте
по теме 
В часовне Староместской ратуши открыли старинный алтарь
19.09.2018 11:23 Культура
В часовне Староместской ратуши открыли старинный алтарь
1317 0
На следующей неделе в Праге начнутся пасхальные ярмарки
09.03.2018 11:15 Культура
На следующей неделе в Праге начнутся пасхальные ярмарки
3545 0
На Староместской площади в Праге устроят встречу олимпийских спортсменов
21.02.2018 18:49 Спорт
На Староместской площади в Праге устроят встречу олимпийских спортсменов
2086 0
Астрономические часы в Праге сегодня остановят
08.01.2018 13:12 Общество
Астрономические часы в Праге сегодня остановят
2359 0
Последние новости:
02
ноября
В городах Чехии начали ездить новые электробусы
02.11.2018 11:39 Общество
В городах Чехии начали ездить новые электробусы
658 0
01
ноября
Всемирный банк назвал место Чехии в мировом рейтинге
01.11.2018 12:51 Экономика
Всемирный банк назвал место Чехии в мировом рейтинге
1208 0
Forbes назвал самую влиятельную женщину в Чехии
01.11.2018 10:47 Общество
Forbes назвал самую влиятельную женщину в Чехии
1773 0
31
октября
Чехия хочет сделать постоянным зимнее время
31.10.2018 11:32 Общество
Чехия хочет сделать постоянным зимнее время
1889 0
30
октября
Видео: Пражская полиция ищет мужчину, который изнасиловал иностранку
30.10.2018 13:30 Общество
Видео: Пражская полиция ищет мужчину, который изнасиловал иностранку
2602 0
Стали известны последствия сильного ветра в Чехии
30.10.2018 13:21 Общество
Стали известны последствия сильного ветра в Чехии
1730 0
29
октября
В Чехии проверили возраст поездов и соответствие современным ожиданиям
29.10.2018 13:34 Общество
В Чехии проверили возраст поездов и соответствие современным ожиданиям
729 0
В Чехию снова вернется тепло
29.10.2018 13:28 Общество
В Чехию снова вернется тепло
1839 0
Видео: Здание Национального музея в Праге после реконструкции открыли видеомэппингом
29.10.2018 12:54 Культура
Видео: Здание Национального музея в Праге после реконструкции открыли видеомэппингом
1059 0
Что писали зарубежные СМИ о праздновании 100-летия независимой Чехословакии
29.10.2018 12:44 Политика
Что писали зарубежные СМИ о праздновании 100-летия независимой Чехословакии
1264 0


Мобильная версия