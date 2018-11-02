В городах Чехии начали ездить новые электробусы

В Остраве и Оломоуце пассажиров будут перевозить инновационные электробусы с технологией ультрабыстрой зарядки.

Фото: Libor Hinčica

Транспортное предприятие Остравы (DPO) ввело в эксплуатацию два электробуса с технологией ультрабыстрой зарядки. Новые электробусы Ekova Electron, по словам пресс-секретаря DPO Каролины Рицковой, ездят по городу с пятницы по маршруту 64 (Острава-Свинов – Климковице).

В понедельник новый электробус выедет по одному из маршрутов общественного транспорта также в Оломоуце. Там транспорт с технологией ультрабыстрой зарядки используется впервые в истории.

Автобус марки SOR, оснащенный электродвигателем, обошелся Оломоуцу в 13,14 млн крон. Транспортное предприятие смогло приобрести его благодаря дотациям из европейских фондов. Если низкоплатформенный электробус, рассчитанный на 105 пассажиров, оправдает себя, то в будущем чешские города будут активнее закупать подобный транспорт на электродвигателях.

За одну зарядку аккумулятора такой электробус может проехать до 150 километров. Для полного скоростного заряда аккумулятора по ультрабыстрой технологии хватает от 2 до 3 часов.

20-метровый электробус SOR имеет множество преимуществ. Его двигатель работает очень тихо и не выделяет выхлопных газов. По словам заместителя мэра Оломоуца Ладислава Шневайса, приобретение электробуса стало важным моментом в истории общественного транспорта города.

Источник: ceskatelevize.cz