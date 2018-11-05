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В Чехии разрешат работать нотариусами иностранцам

В Чехии разрешат работать нотариусами иностранцам

Vladislava M 288 0
На данный момент работать нотариусами в Чехии имеют право только чешские граждане. Новая поправка к закону должна это изменить.
В Чехии разрешат работать нотариусами иностранцам

В ближайшее время работать нотариусами в Чехии могут позволить иностранным гражданам. Изменения должна принести поправка к закону о нотариусах, который в ускоренном порядке Парламент принял уже в первом чтении.

Если поправку к закону поддержит также Сенат и подпишет президент, в Чехии смогут работать и нотариусы с гражданством других государств.

Министерство юстиции ЧР предложило поправку к закону в ответ на мартовское решение Европейского суда. Согласно постановлению, необходимость иметь чешское гражданство, чтобы работать в ЧР юристом, нарушает договор о свободном перемещении работников по Евросоюзу. За это нарушение Чехии грозит штраф.

Тем не менее, люди, которые захотят работать в Чехии нотариусами, и дальше будут обязаны окончить именно чешский юридический факультет, сдать нотариальный экзамен на чешском языке и освоить официально-деловой стиль чешского языка. Поэтому прилива иностранцев в этой профессии не ожидают.

Источник: eurozpravy.cz

 
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