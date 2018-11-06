В Праге задержали радикального украинского политика с фальшивыми евро

Украинский политик и депутат, заместитель лидера Радикальной Партии Олега Ляшко Андрей Лозовой был задержан чешской полицией в пражском аэропорту за попытку расплатиться фальшивыми евро.

Фото: https://www.facebook.com/Andriy.Lozovyi

Чешская полиция задержала на территории пражского аэропорта украинского политика Андрея Лозового за то, что он расплатился фальшивыми евро за покупку. 29-летний украинец, заместитель председателя оппозиционной Радикальной Партии, был задержан перед вылетом в Киев. Через 8 часов пражская полиция его отпустила.

Инцидент, по информации ČTK, произошел в понедельник. Эту информацию подтвердил на своей странице Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко. По его словам, фальшивые евро обнаружили, когда Лозовой в аэропорту покупал подарок для матери. Деньги, по всей вероятности, обменял в киевском обменном пункте помощник Лозового. Политик стал жертвой мошенника, которого теперь ищет киевская полиция.

На своей странице Facebook Лозовой написал, что чешская полиция сняла его с самолета, как в кино, и отправила в ближайший участок. Депутат объяснил полицейским, что пользовался фальшивыми евро ненамеренно, и сам стал пострадавшим.

Лозовой поблагодарил на Facebook украинского министра иностранных дел Павла Климкина и посла в Праге Евгения Перебыйниса.