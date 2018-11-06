Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n 8 °C
В Праге оценили безопасность мостов: Результаты не радуют

В Праге оценили безопасность мостов: Результаты не радуют

Vladislava M 452 0
Большинство пражских мостов над Влтавой находится в плохом техническом состоянии.
В Праге оценили безопасность мостов: Результаты не радуют

Техническое управление коммуникациями, которое следит за 700 мостами в городе, оценило состояние мостов в Праге. Мосты проверяли и оценивали по 7-балльной шкале специалисты. Эта шкала классифицирует мосты от аварийного состояния (7 баллов), которое представляет опасность для людей, до идеального, без каких-либо дефектов (1 балл).

Среди всех влтавских мостов в очень хорошем состоянии оказался только Тройский, который построили вместе с комплексом туннелей Бланка и ввели в эксплуатацию в 2014 году.

В хорошем состоянии (дефекты есть, но они не влияют на безопасность) находится збраславский мост Велогонки мира (Most Závodu míru), Лаговицки мост (Lahovický most) и Лановы мост (Lanový most ) на Южной соединительной дороге.

Стояние Штефаникова моста отнесли к категории «удовлетворительно». Это значит, что на мосте есть устраняемые дефекты, которые могут в будущем привести к необходимости более серьезного ремонта. В таком же состоянии находится и Нусельский мост, через который проезжает метро линии С.

Остальные мосты оказались в более плачевном состоянии. Большинство оставшихся мостов через Влтаву отнесли к пятой категории, которая обозначает плохое состояние конструкции.

Обязательную реконструкцию должны пройти Главков мост и мост Палацкого. Через два года нужно ремонтировать Баррандовский мост, по которому каждый день проезжает более 140 000 автомобилей.

Источник: Novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Прага Влтава
Читайте
по теме 
В Чехии стартовал кинофестиваль «Новый русский фильм»
06.11.2018 14:36 Культура
В Чехии стартовал кинофестиваль «Новый русский фильм»
134 0
В Праге задержали радикального украинского политика с фальшивыми евро
06.11.2018 10:50 Общество
В Праге задержали радикального украинского политика с фальшивыми евро
1024 0
Купить квартиру в Чехии стало еще сложнее
05.11.2018 15:30 Экономика
Купить квартиру в Чехии стало еще сложнее
2562 0
Как провести выходные 3 и 4 ноября 2018 года в Праге
03.11.2018 10:29 Культура
Как провести выходные 3 и 4 ноября 2018 года в Праге
713 0
Последние новости:
06
ноября
В Праге задержали радикального украинского политика с фальшивыми евро
06.11.2018 10:50 Общество
В Праге задержали радикального украинского политика с фальшивыми евро
1024 0
В Праге прошла третья церемония награждения премии «Серебряный Лучник» – Чехия
06.11.2018 09:18 Пресс-релизы
В Праге прошла третья церемония награждения премии «Серебряный Лучник» – Чехия
179 0
05
ноября
Купить квартиру в Чехии стало еще сложнее
05.11.2018 15:30 Экономика
Купить квартиру в Чехии стало еще сложнее
2562 0
В Чехии разрешат работать нотариусами иностранцам
05.11.2018 15:00 Общество
В Чехии разрешат работать нотариусами иностранцам
568 0
02
ноября
В городах Чехии начали ездить новые электробусы
02.11.2018 11:39 Общество
В городах Чехии начали ездить новые электробусы
1837 0
В Чехии выбрали главную елку страны
02.11.2018 09:50 Общество
В Чехии выбрали главную елку страны
1552 0
01
ноября
Всемирный банк назвал место Чехии в мировом рейтинге
01.11.2018 12:51 Экономика
Всемирный банк назвал место Чехии в мировом рейтинге
1887 0
Forbes назвал самую влиятельную женщину в Чехии
01.11.2018 10:47 Общество
Forbes назвал самую влиятельную женщину в Чехии
2642 0
31
октября
Чехия хочет сделать постоянным зимнее время
31.10.2018 11:32 Общество
Чехия хочет сделать постоянным зимнее время
2337 0
30
октября
Видео: Пражская полиция ищет мужчину, который изнасиловал иностранку
30.10.2018 13:30 Общество
Видео: Пражская полиция ищет мужчину, который изнасиловал иностранку
3200 0


Мобильная версия