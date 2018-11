В Праге оценили безопасность мостов: Результаты не радуют

Большинство пражских мостов над Влтавой находится в плохом техническом состоянии.

Техническое управление коммуникациями, которое следит за 700 мостами в городе, оценило состояние мостов в Праге. Мосты проверяли и оценивали по 7-балльной шкале специалисты. Эта шкала классифицирует мосты от аварийного состояния (7 баллов), которое представляет опасность для людей, до идеального, без каких-либо дефектов (1 балл).

Среди всех влтавских мостов в очень хорошем состоянии оказался только Тройский, который построили вместе с комплексом туннелей Бланка и ввели в эксплуатацию в 2014 году.

В хорошем состоянии (дефекты есть, но они не влияют на безопасность) находится збраславский мост Велогонки мира (Most Závodu míru), Лаговицки мост (Lahovický most) и Лановы мост (Lanový most ) на Южной соединительной дороге.

Стояние Штефаникова моста отнесли к категории «удовлетворительно». Это значит, что на мосте есть устраняемые дефекты, которые могут в будущем привести к необходимости более серьезного ремонта. В таком же состоянии находится и Нусельский мост, через который проезжает метро линии С.

Остальные мосты оказались в более плачевном состоянии. Большинство оставшихся мостов через Влтаву отнесли к пятой категории, которая обозначает плохое состояние конструкции.

Обязательную реконструкцию должны пройти Главков мост и мост Палацкого. Через два года нужно ремонтировать Баррандовский мост, по которому каждый день проезжает более 140 000 автомобилей.

