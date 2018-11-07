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В пражском кафе не обслужили знаменитого болливудского актера

В пражском кафе не обслужили знаменитого болливудского актера

artyommm 1269 0
Он написал об этом своем в Твиттере. Заведение отрицает, что причина кроется в расизме.
Фото: www.facebook.com/TheVirDasOfficial/photos
В пражском кафе не обслужили знаменитого болливудского актера

Индийский актер и комик Вир Дас вместе с родителями зашел в пражское кафе Café Café. Вир написал, что официанты были свободны, но никто из них не пожелал подойти и обслужить актера и его семью. Гость из Индии воспринял это как признак расизма и написал об этом в своем Твиттере. Позже он добавил, что владелец кафе извинился перед ним.

Ричард Градек, собственник Café Café,  рассказал агентству ČTK, что произошло недоразумение. Он исключил вероятность проявления расизма со стороны его сотрудников. Тем не менее, он уверил, что поговорит об этом с персоналом. Градек отправил актеру торт в качестве извинения и пригласил снова прийти в его кафе.

Вир Дас написал, что 6 раз звал официантов, но никто из них не подошел. Ему показалось, что они вели себя пренебрежительно по отношению к нему и его родителям. Их поведение он воспринял однозначно.

За постом известного актера в Твиттере последовало множество других негативных комментариев о кафе. Люди утверждают, что это не первый случай расизма в заведении.

Источник: novinky.cz

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