С сегодняшнего дня в центре Праги меняется движение трамваев

Из-за ремонта трамвайных путей некоторые маршруты временно отменят, другие трамваи изменят движение.

С сегодняшнего утра трамваи в центре Праги не будут ездить между остановками Lazarská и Újezd. Изменения в движении произошли из-за ремонта путей. Ограничения продлятся до понедельника, 19 ноября. На этот период некоторые трамвайные маршруты изменят движение, а два временно не будут действовать.

Так, с сегодняшнего дня не будут ходить трамваи №9 и №22. На правом берегу Влтавы их заменит трамвай №39, на левом – трамвай №32. Трамвай №22 частично заменит трамвай №23, который будет ездить по измененному маршруту.

Изменят привычные маршруты дневные трамваи №2, 16, 18, исторический трамвай №41 и ночные трамваи №93, 97, 98 и 99.

На период ремонта появятся новые остановки: Malostranská на набережной Эдварда Бенеша по направлению к Чехову мосту, а также Malostranská на Летенской улице возле перекрестка с улицей Кларов (для ночных маршрутов).

Источник: Novinky.cz









