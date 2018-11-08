Эти цифры пугают: Врачи сообщили, сколько людей в Чехии болеет диабетом

Сахарным диабетом в Чехии страдает почти 10% населения. Если число больных будет расти таким же темпами, к 2035 году государство не сможет компенсировать лечение.

За последние 10 лет в Чехии стало на 15% больше диабетиков, которые проходят лечение. В прошлом году общее количество зарегистрированных диабетиков приблизилось к миллиону и составило 930 тысяч человек. Многие люди пока не знают о своем диагнозе.

Лечение больных диабетом обходится в 13% расходов всей сферы здравоохранения: в среднем, 53 000 крон на пациента в год. Об этом сообщили специалисты на пресс-конференции Чешской ассоциации фармацевтических компаний к Всемирному дню борьбы с диабетом, который приходится на 14 ноября.

Почти 90% всех диабетиков в Чехии страдает диабетом 2 типа. В половине случаев болезнь обусловлена генетически, у остальных пациентов причиной становится нездоровый образ жизни.

По словам заведующей центра DiaVize, диабетолога Марты Клементовой, даже 30 минут двигательной активности в день, включая ходьбу или работу во дворе, снижает риск диабета на 35%.

В прошлом году на лечение диабета второго типа в Чехии было потрачено около 33 млрд крон. При этом на всю сферу здравоохранения пошло около 300 млрд. Если количество диабетиков будет расти такими же темпами, то в 2035 году диабетом будет болен каждый десятый житель Чехии. Тогда государству станет не под силу оплачивать всем лечение.

Диабетики лечат не только симптомы самой болезни, но и страдают сопутствующими осложнениями: болезнями сердца и почек. Риск инсульта диабет повышает в 2-4 раза, риск инфаркта, остановки или ишемической болезни сердца – в 5 раз.

Источник: ceskenoviny.cz