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Страны Евросоюза договорились о быстрой отмене безвизового режима

Страны Евросоюза договорились о быстрой отмене безвизового режима

Vlada Marsheva 1582 0
Евросоюз затягивает переход на безвизовый режим с Украиной и Грузией, чтобы упростить возобновление виз в случае необходимости.
Страны Евросоюза договорились о быстрой отмене безвизового режима

Депутаты Европарламента утвердили механизм, который позволит быстрее и проще возобновить визовый режим для граждан третьих стран. Подобная защитная мера была условием некоторых государств ЕС в обмен на согласие с отменой краткосрочных виз для украинцев и грузин. Поэтому решение о введении безвизового режима Евросоюза с Украиной и Грузией перенесли на начало следующего года.

Защитный механизм упростит возможность снова ввести визы в том случае, если после перехода на безвизовый режим резко увеличится число мигрантов из Украины и Грузии или возрастет количество беспочвенных прошений убежища.

Еврокомиссия и отдельные страны Евросоюза смогут воспользоваться этой мерой только в том случае, если вышеупомянутые третьи страны не будут способствовать возвращению своих граждан на родину, а также при нарушении общественного порядка или внутренней безопасности со стороны мигрантов. Остановить безвизовый режим Евросоюз сможет как минимум на 9, а затем еще на 18 месяцев.

Из-за сложных переговоров о защитном механизме Евросоюзу пришлось задержать запланированные сроки отмены виз для Украины и Грузии. При этом обе страны исполнили все необходимые критерии.

Также Евросоюз изначально вел переговоры с Косово и Турцией, но обе страны по разным причинам пока вышли из списка ожидания на отмену краткосрочных виз.

Источник: ČT24

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Темы
визы Евросоюз Украина Грузия
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