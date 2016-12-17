Социологи рассказали, кто больше всех доверяет чешскому президенту

Центр изучения общественного мнения в Чехии представил новейшие результаты исследования доверия населения к президенту и власти.

Согласно последней информации от Центра изучения общественного мнения в Чехии, жители республики стали больше верить президенту Милошу Земану. На данный момент ему доверяет 56% населения, в то время как еще месяц назад доверяющих ему граждан было только 48% Правительству доверяет сейчас 39% жителей.

Наибольшим доверием у чехов уже долгое время пользуются представители местной власти – мэрия и органы городского самоуправления, в которых не сомневается треть опрошенных респондентов. Меньше всего жители республики доверяют обеим палатам Парламента: Палате депутатов верит 27% опрошенных, Сенату – 30%.

Политической ситуацией в Чехии довольно 17% населения, недовольно – 47%. Если сравнивать с результатами за предыдущие месяцы, то чехи остаются верными себе. Президенту в Чехии больше всего доверяют люди в возрасте от 60 лет и старше, пенсионеры, верующие, жители Моравии (в особенности ее центральной части), а также жители городов с численностью населения от 15 до 30 тысяч человек. Наибольшим доверием Земан пользуется у избирателей социал-демократов и коммунистов, наименьшим – у сторонников ANO. Меньше всего президенту верят люди в возрасте от 20 до 29 лет, граждане без религиозной принадлежности, пражане и сторонники партий ODS и TOP 09.

Источник: lidovky.cz