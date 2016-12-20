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Чешский МИД осудил убийство российского посла в Турции

Чешский МИД осудил убийство российского посла в Турции

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В министерстве считают это преступление ударом по всем дипломатам мира и попыткой помешать им в выполнении их работы.
Фото: посол РФ в Турции Андрей Карлов, turkey.mid.ru
Чешский МИД осудил убийство российского посла в Турции

Министерство иностранных дел Чехии осудило нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова. В сообщении МИД отмечается, что атака является особенно возмутительной на фоне того, что основной целью дипломатии является поиск решений путем проведения переговоров.

«Это преступление мы считаем атакой на право всех дипломатов выполнять свои обязанности и представлять свою страну в мире. Акт кровавого насилия, совершенный в отношении дипломата, мы считаем особенно презренным, потому что миссией дипломатии является поиск понимания путем переговоров», - заявили в чешском МИД.

Ведомство также выразило соболезнования семье и близким Андрея Карлова и другим пострадавшим в результате нападения.

«Министерство иностранных дел в борьбе с терроризмом однозначно выступает на стороне демократических государств и всеми средствами их поддерживает», - подчеркнули в МИД.

Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек в своем аккаунте в Twitter написал, что случившееся должен осудить каждый порядочный человек.

Вечером 19 декабря в Анкаре на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Галерее современного искусства посол России в Турции Андрей Карлов прямо перед телекамерами был убит несколькими выстрелами в спину. По данным информационных агентств, в дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Его мотивы пока неизвестны, так как он был застрелен полицией. Случившееся квалифицировано как теракт.

По словам руководителя МИД России Сергея Лаврова, ​цель убийства Андрея Карлова – желание подорвать процесс нормализации отношений России и Турции, чтобы не допустить эффективную борьбу двух стран с терроризмом в Сирии.

Владимир Путин поручил представить Андрея Карлова к государственной награде.

Источник: РБК, mzv.cz

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Темы
Чехия Россия Турция Министерство иностранных дел
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