Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео

К музыкальному поздравлению (песня – на чешском языке!) присоединился и посол США в Чехии Эндрю Шапиро.

Фото: скриншот видео

Сотрудники посольства США в Чешской Республике в этом году решили оригинальным способом поздравить жителей Чехии с наступающим Рождеством и записали оригинальное видео, на котором чешскую рождественскую колядку поет и посол США Эндрю Шапиро.

Песня под названием Půjdem spolu do Betléma («Пойдем вместе в Вифлеем») исполняется на чешском языке под гитару. В исполнении приняли участие все сотрудники посольства – от посла до охранника.

Основной мотив с самого начала поют начальник по связям с общественностью Реймонд Кастилло и атташе по вопросам культуры Эрин Котеймер. С гитарами они проходят по всем залам посольствам, где к ним постепенно присоединяется весь персонал, а в самом конце – и посол, который от имени своей семьи и всех сотрудников посольства поздравил жителей Чехии с Рождеством.

Видео было опубликовано в среду вечером на сайте посольства, а также на его страницах в Twitter и Facebook. В ролик также включены моменты съемок музыкального поздравления.

Это не первое оригинальное видео, записанное посольством. Так, 18 декабря сотрудники посольства присоединились к акции «Короткие штанишки для Вацлава Гавела» - это сравнительно «молодая» чешская традиция, цель которой – почтить память легендарного чешского президента и писателя, известного своей привычкой подтягивать брюки.

Источник: cz.usembassy.gov