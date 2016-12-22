Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента

С 21 декабря чешский математик и миллиардер Карел Янечек запустил онлайн-игру Prezident 21 по выбору нового президента страны.

Фото: prezident21.cz

На момент написания материала к игре Prezident 21 присоединились более 16 тысяч чехов. Каждому участнику дается три положительных и одна отрицательная оценка для каждого из представленных на сайте кандидатов – таким образом, участник «плюсует» кандидата (или сразу троих), который ему нравится больше всего, и ставит «минус» самому неподходящему, по его мнению, кандидату в президенты.

Сейчас лидером по голосам пользователей является Шимон Панек, директор гуманитарной организации Člověk v tísni («Человек в нужде»). На втором месте – политик Петр Питгард, на третьем – журналист Михал Горачек. Действующий президент Чехии Милош Земан разместился на последней, 44-й, позиции и получил в свой адрес более 7,7 тысяч «минусов».

При этом участники могут предлагать и собственных кандидатов – любого человека, который достоин, по их оценке, возглавлять страну и соответствует официальным требованиям к кандидатам в президенты. Исключение сделано только для организатора игры Карела Янечека.

В списке кандидатов в президенты на сайте игры – 16% женщин, больше всего голосов пока набрали юрист и депутат парламента Элишка Вагнерова (8-е место) и депутат Мирослава Немцова (10-е место). Среди кандидатов также значатся певец Карел Готт (32-е место) и легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр (15-е место).

Сама игра связана с соцсетью Facebook, отслеживает тематические публикации в прессе и постоянно информирует пользователей о ходе голосования.

Президентские выборы в Чехии пройдут в начале 2018 года. Пока неизвестно, будет ли действующий президент Милош Земан баллотироваться на этот пост снова – он обещал озвучить свое решение ровно за год до выборов, то есть в марте 2017 года.

Источник: prezident21.cz