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Президент Чехии сегодня выступит с традиционной рождественской речью

Президент Чехии сегодня выступит с традиционной рождественской речью

Vlada Marsheva 321 0
В 13:00 праздничную речь президента Милоша Земана будут транслировать по телеканалам, интернет-телевидению и радио.
Фото: @PREZIDENTmluvci, Twitter.com
Президент Чехии сегодня выступит с традиционной рождественской речью

Президент Чехии Милош Земан сегодня произнесет свою традиционную рождественскую речь из замка в Ланах. По словам пресс-секретаря президента Йиржи Овчачка, глава государства будет подводить итоги уходящего года. Речь будут транслировать с 13:00 по телеканалам Nova, Česká televize (ČT1, ČT24), TV Barrandov, а также на сайтах Blesk.cz и Seznam.cz. Кроме того, речь можно будет послушать на радиостанциях Radiožurnál и Plus.

Овчачек рассказал, что Земан, как и в прошлые годы, не будет читать свою речь, а произнесет ее экспромтом. Снимать речь будут в кабинете Масарика, который президент использует для интервью и встреч с прессой.

В прошлом году Милош Земан в своей праздничной речи сделал акцент на экономический рост Чехии, повышение зарплат и низкий уровень безработицы. Президент также критиковал политиков, которые способствуют росту миграционной волны. Земан заявил, что Европа борется с организованным вторжением, а Чехия не является и не должна быть страной для всех.

Источник: ČTK

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Темы
Рождество Чехия президент Милош Земан
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