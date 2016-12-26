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В рождественской речи Земан похвалил Китай и предостерег от цензуры

В рождественской речи Земан похвалил Китай и предостерег от цензуры

artyommm 344 0
Чешский президент выступил с традиционной рождественской речью в прямом эфире и рассказал, что он думает о развитии чешской экономики, государственных инвестициях, беженцах, брексите, цензуре в интернете и президентских выборах в США.
В рождественской речи Земан похвалил Китай и предостерег от цензуры

Чешский президент Милош Земан выступил с речью в прямом эфире по телевидению и радио во второй день Рождества. Глава государства высоко оценил развитие чешской экономики, при этом обратил внимание на низкий объем инвестиций. Также он затронул тему реорганизации полиции и конфликта между партиями ČSSD и ANO, в рамках которого он не поддержал ни одну из сторон правящей коалиции. Что касается добровольного приема мигрантов в Чехию, то президент снова высказался против.

О том, что получилось

События последнего года, по словам Земана, подтверждают то, что плохим настроениям пришел конец: «Наша экономика шагает относительно хорошо, несмотря на то, что экономический рост немного замедлился по сравнению с прошлым годом». При этом он отметил, что ежемесячная средняя зарплата выросла более чем на тысячу крон.

«Хорошей новостью является и то, что у нас самый низкий уровень безработицы по ЕС», – сказал президент. Он выделил, что Чехия может похвастаться самым низким уровнем относительной бедности в рамках ЕС. 

«Впервые за много-много лет у нас будет сбалансированный и даже профицитный бюджет», – подчеркнул глава государства. Кроме роста экономики, по его словам, за это нужно благодарить и лучшую систему налогообложения, а также защиту от налоговых преступлений.

Чешский президент также вспомнил визит китайского президента Си Цзиньпина как важное событие в области экономической дипломатии: «Китай является крупнейшим иностранным инвестором в Германии, и было бы глупо для нас не использовать аналогичные возможности».

О том, что не получилось

Земан раскритиковал объем государственных инвестиций, который в этом году был наполовину меньше, чем годом ранее. В первую очередь он имел в виду строительство дорог: «Инвестиции создают базу для производительности экономики, а вместе с тем – и будущий уровень жизни».

Также он критически высказался в адрес дотаций на солнечные электростанции: «И хотя эту ошибку главным образом допустило предыдущее правительство и парламент в 2005 году, это не значит, что мы не можем с ней бороться».

"Президент должен всех успокаивать, а не становиться на одну из сторон"

В области политики Земан упомянул о разногласиях между партиями ANO и ČSSD в связи с реорганизацией полиции: «Президент должен успокаивать, он не может принимать одну из сторон».

Милош Земан также вспомнил и о региональных выборах, которые назвал одним из главных политических событий года. «Я бы хотел поздравить всех, кто победил в выборах, кстати, вопреки опросам общественного мнения, что снова доказывает то, что эти исследования ничего не стоят», – сказал президент.

Нет добровольному приему мигрантов

Как и в прошлом году, Земан говорил на тему миграции. Он снова отказался допустить возможность, что Чехия будет добровольно принимать мигрантов. По его мнению, это могло бы создать почву для терактов. В их связи с миграционной волной, как сказал Земан, сегодня уже почти никто не сомневается. Президент считает, что мигрантам нужно помогать на их территории, в случае необходимости – поддерживать Италию или Грецию, через которые беженцы направляются в Европу.

Милош Земан вернулся и к теме брексита. По его мнению, брексит – грустное событие, из-за которого Великобритания и Евросоюз стали слабее. Виновником этого он считает нынешнее правительство ЕС, «которое совершенно негодное, бюрократизированное и способствует отчуждению европейских граждан от европейских организаций. Оно даже не способно выполнить главную задачу – защитить внешние границы Европейского союза».

Президент Чехии упомянул и о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США, что, по его мнению, должно укрепить чешские связи со Штатами. В связи с этими выборами он раскритиковал некоторые СМИ.

Что касается нового центра по борьбе с распространением дезинформации в киберпространстве в рамках МВД Чехии, Земан отрицает цензуру интернета в республике. Чехии она не нужна, равно как и идейная полиция. Он подчеркнул, что цензуре подвергаются те, у кого не хватает аргументов. В связи с этим он покритиковал список дезинформационных сайтов от аналитического центра «Европейские ценности».

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
президент Милош Земан Рождество Чехия
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