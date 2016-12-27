Бабиш хочет построить в Праге квартал для чиновников по примеру Парижа

Министр хочет переместить всех сотрудников своего министерства и других государственных институтов в Летняны.

Фото: страница Андрея Бабиша на Facebook

Министр финансов Чехии Андрей Бабиш, вдохновленный рекордно прибыльным бюджетом, предлагает построить в районе конечной станции метро линии С в пражском районе Летняны отдельный квартал для 11 000 сотрудников различных министерств. Об этом информировало издание Právo.

В новый комплекс Бабиш хочет переселить, прежде всего, сотрудников своего министерства и подчиненных ему институтов.

«Идея состоит в том, чтобы построить гигантский офисный комплекс в Летнянах, в котором могло бы работать 10-11 000 человек. Там можно было бы разместить не только 6715 сотрудников Министерства финансов и подчиненных ему организаций, но и чиновников других министерств», – рассказал о своих планах вице-премьер.

Сотрудники Министерства финансов, по словам Бабиша, сейчас работают в 38 зданиях на площади больше 201 000 м2. По мнению министра, переезд всех сотрудников в одно место был бы выгодным не только для обычных людей, но и для самих чиновников.

«Все институты были бы вместе, коммуникации и логистика стали бы более эффективными. Мы бы сэкономили на энергии и уборке, охране и других областях», – добавил Бабиш.

По словам министра, аналогичная модель уже зарекомендовала себя за границей. Например, в Париже в одном небоскребе заседает несколько министерств.

По предварительным оценкам, строительство такого комплекса обошлось бы примерно в 6 млрд крон. Финансировать его министр хочет с продажи элитных участков в центре Праги, которые сейчас занимают институты.

Бабиш не первым предложил такую идею. Подобные мысли появлялись и у сотрудников предыдущих правительств Чехии, но их никто так и не осмелился воплотить их в жизнь.

Источник: Rozhlas.cz