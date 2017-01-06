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Конец свободы в чешском интернете: «закон о прослушке» успешно продвигается в Парламенте

Конец свободы в чешском интернете: «закон о прослушке» успешно продвигается в Парламенте

artyommm 247 0
Парламенту Чехии предстоит решить, как будет звучать закон, который позволит Военному информагентству следить за всем, что происходит в чешском интернете.
Конец свободы в чешском интернете: «закон о прослушке» успешно продвигается в Парламенте

Комитет обороны Чехии рекомендовал Парламенту одобрить законопроект, который позволил бы Военному информационному агентству полностью «прослушивать» интернет. Противоречивое предложение не вызвало особого возмущения со стороны депутатов. Критики законопроекта предостерегают от вторжения в частную жизнь интернет-пользователей. Сотрудники Военного информагентства смогут подключаться к сети, чтобы следить за всем, что происходит в чешском интернете.

В Министерстве обороны считают, что законопроект особенно актуален в условиях угрозы, надвигающейся на страну из киберпространства. Речь идет не только об оборонительной тактике, но и контратаке в цифровом пространстве. Правительство уже одобрило предложение Минобороны. Сейчас его рассматривают депутаты из компетентных комитетов. Комитет обороны все же предложил поправки, согласно которым Военному информагентству все-таки придется считаться с провайдерами. Ранее предполагалось, что они смогут устанавливать свое оборудование для слежки без предупреждения.

И хотя рассмотрение законопроекта в Парламенте пока проходит беспрепятственно, некоторые специалисты, организации и люди, занимающиеся информационными технологиями, а также внепарламентская Пиратская партия критикуют его. Прежде всего, они обращают внимание на широкие полномочия, которые законопроект предоставит военной разведке. Проще говоря, военные смогут подключать свое оборудование к сети провайдеров и следить абсолютно за всем, что происходит в чешском интернете. Правительство должно будет решить, каким образом будет осуществляться мониторинг.

Минобороны сравнивает наблюдение над коммуникацией в интернете с измерением скорости на дорогах, где административные органы работают только с теми, кто нарушает правила. В настоящее время военные разведчики должны получать разрешение суда на изучение действий конкретного человека в интернете. Это правило распространяется и на остальные службы безопасности.

В какой форме появится киберармия в Чехии и как ее деятельность коснется жизни простых граждан, предстоит решать законодательной власти. Но то, что киберармия появится в любом случае, не вызывает никаких сомнений: чешское правительство поставило задачу перед Минобороны создать Национальный центр кибернетических сил на базе стратегии безопасности с 2015 до 2020 гг. в соответствии с обязательствами Чехии в НАТО.

Источник: idnes.cz

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интернет Министерство обороны законопроект Парламент ЧР
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