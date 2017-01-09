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Пражский град рассекретил зарплаты высших чиновников Чехии

Пражский град рассекретил зарплаты высших чиновников Чехии

artyommm 466 0
Чешский портал Seznam добился от Пражского града отчета о зарплатах высших чиновников администрации президента, на что ушло больше двух лет.
Пражский град рассекретил зарплаты высших чиновников Чехии

Два года Пражскому граду понадобилось на то, чтобы обнародовать полный отчет о зарплатах и премиях, которые в прошлом году получили высшие чиновники из администрации президента. Дело уже приближалось к судебному разбирательству с журналистом Seznam.cz, который безрезультатно в течение более чем двух лет пытался получить эту информацию, но до суда не дошло.

Согласно документу, в прошлом году ежемесячная зарплата канцлера Вратислава Минаржа составляла в среднем 125 тысяч крон. Кроме этого, он также получил четыре премии – в размере от 120 до 150 тысяч крон: в целом с января по ноябрь его труд был дополнительно вознагражден 521 тысячей крон (около 19300 евро). 

Экс-руководитель протокола президентской администрации Йиндржих Форейт, который покинул свой пост после компрометирующего видео и других событий, в прошлом году каждый месяц получал 70 879 крон, а также в целом 120 тысяч крон в виде премий.

Пресс-атташе президента Милоша Земана Йиржи Овчачек в прошлом году получал зарплату 70 177 крон ежемесячно (около 2600 евро), а также 209 тысяч крон за год в виде премий.

Отчет о зарплатах восьми руководителей отделов президентской администрации получить было нелегко. Первое требование Пражский град получил еще в октябре 2015 года на основании закона об информации. В своем заявлении журналист опирался на два решения Верховного суда, который постановил, что зарплаты и премии людей, труд которых оплачивается из госбюджета, учреждения не имеют права скрывать. Это касается не только чиновников, но также учителей и полицейских.

Источник: seznam.cz

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Темы
зарплата чиновники Пражский град
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