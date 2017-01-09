Беларусь отменяет визы для граждан Чехии и еще 79 государств

Возможность посетить Беларусь без визы будет предоставлена гражданам 80 государств, прибывающим в республику через аэропорт Минск. Находиться в стране они смогут в течение 5 дней.

Фото: Минск, pixabay.com

Сегодня, 9 января, президент Беларуси подписал указ, согласно которому граждане 80 государств уже через месяц смогут находиться в стране без виз в течение пяти суток. Без виз посетить республику смогут обладатели паспортов всех стран Евросоюза и других европейских государств, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и др.

Гражданину Чехии, как и остальным иностранцам, для посещения Беларуси без визы необходимо будет прибыть в страну через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск. При себе необходимо будет иметь паспорт или другой документ для выезжающих за рубеж, деньги (валюту или белорусские рубли в размере две базовые величины на 1 день пребывания в стране – 46 BYN), медицинскую страховку с сумой покрытия от 10 тысяч евро, распространяющуюся на Беларусь.

Безвизовый режим с ограниченным периодом пребывания не распространяется на иностранцев, которые прибывают в республику из России или собираются вылететь из Беларуси в РФ. Эти рейсы считаются внутренними, так как на них не проводится погранконтроль.

Источник: president.gov.by