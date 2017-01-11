Земан: По Чехии скитается человек, подозреваемый в сотрудничестве с террористами

Чешский президент в интервью на радио раскрыл секретную информацию, чтобы еще раз покритиковать новый Центр по борьбе с терроризмом.

По словам президента Земана, по Чехии скитается человек из Северной Африки, которого подозревают в сотрудничестве с террористическими исламскими организациями. Об этом глава государства рассказал в интервью «Чешскому радио Плюс».

Об этом человеке Земан упомянул в связи с дебатами вокруг возникновения Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами, который он открыто критикует. Президент отметил, что читал «четыре шифра».

«Согласно одному, на нашей территории находится определенный человек из Магриба (не могу назвать его имя), который подозревается в сотрудничестве с террористическими исламскими организациями», – сказал об этом президент, намекая на то, что у министерского центра такой информации не будет.

Земан считает, что он имеет право на обнародование этой информации. «Именно поэтому я не назвал его имени. Это было бы уже нарушением, а если я только скажу, что он из Магриба, то вы будете только точно знать то, что Магриб включает в себя Марокко, Тунис, Алжир, Ливию, а эта информация настолько неопределенная, что никому, кроме этого человека, не угрожает, а я бы очень хотел, чтобы он все-таки оказался под угрозой», – признался президент.

Министр внутренних дел Милан Хованец отказался комментировать высказывания Милоша Земана. Он только подчеркнул, что нет информации о том, что в Чехии повысился риск угрозы терроризма, и причин для созыва совета безопасности нет.

EXKLUZIVNĚ: Zeman: V ČR se potlouká člověk z Maghrebu, podezřelý ze spolupráce s teror. islámskými organizacemi > https://t.co/UDpho6Ya9T pic.twitter.com/iXn156n2aE — Český rozhlas Plus (@CRoPlus) 11 января 2017 г.

Источник: aktualne.cz