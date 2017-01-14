Казахстан отменил для Чехии въездные краткосрочные визы

В 2017 году граждане Чехии смогут пребывать в Казахстане до 30 дней без визы.

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С начала 2017 года граждане Чехии могут находиться в Казахстане до 30 дней без визы. На срок более 30 дней чешским гражданам нужно будет и дальше оформлять визу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Казахстана.

В случае долговременного пребывания в Казахстане чехи должны будут подавать заявление на получение одноразовой визы на 90 дней или визы с многократным въездом на 90 дней, действующей 3 года.

Кроме Чехии Казахстан отменил въездные визы для граждан еще 36 развитых государств. Таким образом, с 1 января 2017 года право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 дней получили граждане уже 45 стран.

По словам министра иностранных дел Казахстана Ерлана Идрисова, шаги по либерализации визового режима предприняты с учетом национальных интересов страны и принципа взаимности. Министр убежден, что упрощение визового режима откроет дополнительные возможности деловому сообществу для налаживания сотрудничества с представителями Казахстана.

По информации E15.cz, Казахстан с помощью отмены виз хочет облегчить чехам возможность посетить международную выставку Expo 2017, которая начнется в Астане в июне. Портал утверждает, что пока не решено, смогут ли чехи ездить в Казахстан без виз и в следующем году.

«Договор подписан до конца 2017 года ради выставки Expo», – прокомментировал Азамат Кадыр из консульского отдела Посольства Казахстана в ЧР.

Всемирная выставка Expo будет проходить в Астане с 10 июня по 10 сентября. На выставке, в которой поучаствует 47 государств, ожидается до 5,5 млн посетителей. Казахстан вложил большие деньги в строительство выставочного комплекса и городской инфраструктуры.

Отмена краткосрочных виз для граждан Казахстана, которые хотят посетить Чехию или Евросоюз, пока не планируется.