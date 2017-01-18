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Чешские суды получили подкрепление и смогут работать быстрее

Чешские суды получили подкрепление и смогут работать быстрее

Vlada Marsheva 134 0
Чешские краевые суды сегодня получили по несколько новых судей. Всего на Пражском Граде назначили 33 судьи и нового председателя Верховного суда.
Фото: @PREZIDENTmluvci, Twitter.com Назначение новых судей на Пражском Граде.
Чешские суды получили подкрепление и смогут работать быстрее

Сегодня президент Чехии Милош Земан назначил на Пражском Граде 33 новых судьи и председателя Краевого суда в Праге: с начала февраля им станет судья Верховного суда Любомир Драпал.

Министр юстиции Роберт Пеликан, который предложил президенту отдельные кандидатуры новых судей, напомнил о долговременной перегруженности некоторых судов.

Чтобы повысить эффективность работы судов, в Краевой суд в Остраве отправили 7 новых судей, по 6 судей будет работать в Устецком и Среднечешском краевых судах. В Краевой суд Брно отправили 5 новых судей, в Краловоградецкий краевой суд – троих. По два новых судьи прибудет в Пльзеньском и Ческобудеевицком краевых судах. Один новый судья укрепит Пражский городской суд.

Будущий председатель Среднечешского краевого суда Любомир Драпал заменит в должности Ивану Швеглову, у которой заканчивается мандат. Драпал с 1996 года работает в Верховном суде и специализируется на гражданском процессуальном праве.

В прошлом году президент назначил две группы судей: в марте их было 35, в августе 33.

Источник: ČTK

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суды Чехия
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