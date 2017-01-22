На Вацлавской площади в Праге прошла демонстрация против Трампа

Большинство присутствующих на акции протеста составили американцы, которые недовольны современными политиками, допускающими популистские высказывания.

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В субботу, 21 января, около двух сотен человек вышло на Вацлавскую площадь в Праге, несмотря на морозную погоду, чтобы выразить солидарность с шествием женщин в Вашингтоне под названием «Любовь победит над ненавистью» (Love Trumps Hate).

В этой игре слов отчетливо слышится отсылка на нового президента США Дональда Трампа, которая направлена на политиков и граждан с призывом поддержать демократию и гражданское общество. Организаторы субботних акций по всему миру считают, что с приходом Трампа на пост лидера мировой державы эти ценности находятся под угрозой.

Больше всего среди собравшихся на демонстрацию в Праге было американцев, некоторые из которых дали ясно понять, что после того, как Трамп станет президентом, они хотя бы временно покинут страну. Организаторы акции в столице Чехии заявили, что кампания американского президента, который был избран меньшинством в народном голосовании, угрожала, демонизировала и оскорбляла большое количество людей. И это, по их мнению, является отголоском и укреплением ядовитой риторики многих современных политиков, включая и тех, кто работает в Праге.

Протестующие уверены, что из-за популистских высказываний современных политиков и общественных деятелей страдают и испытывают чувство страха в первую очередь женщины, иммигранты, мусульмане, люди иного вероисповедания, представители сексуальных меньшинств и инвалиды.

Источник: lidovky.cz