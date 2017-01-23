Политконсультант Бабиша будет работать на Барака Обаму

Компания чешского специалиста будет отвечать за маркетинг и продвижение фонда Барака Обамы. Эта же компания продумывала предвыборную кампанию Андрея Бабиша и его движения ANO.

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После ухода из Белого дома бывший президент США Барак Обама хочет и дальше заниматься политикой и прилагать усилия к изменению жизни в США. Главную роль в защите ценностей, которые Обама продвигал на посту президента, будет играть благотворительный фонд, который он основал со своей женой Мишель.

Важным участником новой кампании Обамы станет чешский политический консультант Александр Браун, который оставил значительный след в политике Чехии. Компания SKDKnickerbocker, в которой Браун является одним из ведущих партнеров, будет отвечать за маркетинг и коммуникацию фонда. Именно от ее работы будет зависеть, насколько успешным будет план экс-президента и получится ли у него собрать деньги в фонд.

«Наша фирма помогает развивать новый фонд, которым теперь будет заниматься Барак Обама», – подтвердил Браун в интервью HN.

На посту американского президента Обама обещал не собирать деньги. После инаугурации Дональда Трампа он собирается этим заняться. Собрать нужно немалую сумму: на амбициозное строительство музея и библиотеки Обамы в парке Джексона в Чикаго потребуется около полумиллиарда долларов. Привлечение спонсоров уже началось.

Чехи в США

Александр Браун живет в США с 2002 года. В последнее десятилетие он принимал значительное участие в предвыборных кампаниях в Чехии. С 2006 по 2010 гг. он помогал социал-демократам, затем его «украли» Андрей Бабиш и Вера Йоурова. Чешскому министру финансов Браун также помогал при прошлогодних краевых выборах. Его консультации будут использовать и для парламентской кампании этого года.

Помощь консультантов за границей на данный момент ищет и Чешская социал-демократическая партия ČSSD. Ее председатель, премьер-министр Богуслав Соботка, на прошлой неделе встретился в Праге с менеджерами американского агентства STG, которые в прошлом также работали с Бараком Обамой и участвовали в предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

Источник: ihned.cz