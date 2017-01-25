Среди всех стран ЕС Чехия привлекает беженцев меньше всего

Евростат опубликовал статистику за прошлый год.

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Чехия отличилась среди всех стран Евросоюза тем, что у нее меньше всего иностранцев просит убежище. И этом при том, что в среднем на 1 млн жителей ЕС приходится 702 иностранца, которые хотят получить убежище. В Чехии их кол-во на 1 млн жителей в 25 раз меньше – всего 28 просителей. Такую информацию опубликовал на своем сайте Евростат, который подвел итоги миграционной ситуации в ЕС за третий квартал прошлого года.

По его данным, Чехия вместе со Словакией, Португалией, Румынией и Эстонией стали странами, в которых иностранцы реже всего хотят найти защиту. Наоборот, наиболее популярны среди беженцев Германия, Греция и Мальта.

По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году в Чехии попросили убежище 1 213 человек. Все они подавали заявление впервые. Еще 262 иностранца обращались повторно. В целом Чехия получила 1475 заявлений, годом ранее их было на 50 больше, а в 2014 году – 1156, в 2013 – 707.

По данным Евростата, с начала октября 2015 года до конца прошлого года в ЕС впервые попросило убежище около 1,38 млн человек. В третьем квартале прошлого года были рассмотрены 280 900 из них. В 63% случаев иностранцы получали положительный ответ.

Если в Чехии на 1 млн жителей приходится 28 иностранцев, желающих получить официальный статус беженца в республике, то в Словакии на 1 млн населения – только 7 просителей, в Португалии – 19, в Румынии – 22. В Эстонии немного больше – 30 человек. В Германии, по данным за третий квартал прошлого года, на 1 млн жителей пришлось 2 890 заявлений. Всего с осени 2015 за один год было подано 761 680. Большинство иностранцев в ЕС, которые подали заявление в третьем квартале прошлого года, происходит из Сирии, Афганистана и Ирака. В Чехии каждое третье заявление подают граждане Украины – всего 95. Из Сирии обратились 25 человек, столько же – с Кубы.

В среду, 25 января, в Праге соберутся представители некоммерческих организаций, которые считают, что Чехия, Венгрия, Польша, Словения и Болгария за последние два года во время миграционного кризиса пришли к «серьезным противозаконным ограничениям права просить убежище». Организация помощи беженцам заявила, что, кроме обеспечения контроля над границами и мер безопасности, необходимо соблюдать права человека и международные правила.

Соотношение числа иностранцев, которые впервые попросили убежище, к 1 млн жителей отдельных стран ЕС

Бельгия - 330

Болгария - 890

Чехия - 28

Германия - 2890

Эстония - 30

Греция - 1152

Испания - 76

Франция - 300

Хорватия - 104

Италия - 570

Венгрия - 413

Мальта - 1091

Австрия - 966

Польша - 64

Португалия - 19

Румыния - 22

Швеция - 510

Словакия - 7

Словения - 127

Все страны ЕС - 702

Источник: ec.europa.eu/eurostat