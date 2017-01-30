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Глава МИДа готов полететь в Судан за осужденным на 20 лет чехом

Глава МИДа готов полететь в Судан за осужденным на 20 лет чехом

artyommm 107 0
В Судане вынесен приговор в отношении гражданина Чехии, которого признали виновным по нескольким статьям, включая шпионаж. По официальной версии чешской дипломатии, Петр Яшек отправился в Судан как миссионер.
Фото: pixabay.com
Глава МИДа готов полететь в Судан за осужденным на 20 лет чехом

В воскресенье, 29 января, суд Судана отправил в тюрьму на 20 лет гражданина Чехии Петра Яшека. Он был признан виновным по всем пунктам обвинения, включая шпионаж. Об этом сообщило Министерство иностранных дел. Чешская дипломатия недовольна приговором, министр Заоралек поставил приоритетную задачу – добиться освобождения Яшека и вернуть его в Чехию.

Чеха задержали в Судане в 2015 году. По информации чешских дипломатов, он отправился в Судан в качестве миссионера, чтобы помогать местному христианскому населению. Чеха и еще троих африканцев обвинили в семи преступлениях, в том числе и в деятельности против интересов государства.

По информации агентства AFP, адвокат гражданина Чехии Умар Фарук утверждает, что его подопечного осудили на 24 года тюрьмы. Объяснить причину разницы в сроках, которые приводит министерство и юрист, пока не удалось. По словам адвоката, чех был осужден за въезд в страну бед визы, за шпионаж, фотографирование на военных территориях и за разжигание ненависти.

На сайте Release International говорится, что чеха и троих африканцев осудили за финансирование антиправительственных движений в Дарфуре и Южном Кордофане. Организация утверждает, что они хотели только помочь студенту из Дарфура, которые получил ожоги во время демонстрации.

По мнению чешской дипломатии, Яшек был осужден без оснований. В ближайшее время в Судан отправится заместитель министра иностранных дел. Пресс-атташе министерства сообщила, что при необходимости туда полетит и сам министр Заоралек. Точная информации появится в ближайшие дни.

В столице Судана, Хартуме, осужденного чеха навестил представитель чешского МИДа. По его словам, Яшек находится в относительно хорошем физическом и психическом состоянии.

Источник: aktualne.cz

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Темы
тюрьма Чехия Министерство иностранных дел
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