Австрия ограничит число приезжих из ЕС и запретит паранджу

Австрийские правительственные партии приняли решение сократить число приезжих на работу их Евросоюза, включая Чехию, а также утвердили запрет на закрытую паранджу.

Австрийская народная партия и Социал-демократическая партия договорились ограничить число людей, приезжающих на работу из других стран Евросоюза, включая и Чехию. Правительство Австрии также решило запретить носить в общественных местах паранджу, закрывающую лицо.

Правительственные партии Австрии считают необходимым сократить число приезжих из стран ЕС и создать 70 тысяч новых рабочих мест. Работодателям, которые будут предлагать вакансии, будут в течение трех лет возвращать половину расходов на зарплаты.

Также правительственная коалиция Австрии приняла решение запретить закрывать лицо в общественных местах: прежде всего, в образовательных и государственных учреждениях. Запрет направлен, прежде всего, на бурки и никабы, относящиеся к разновидностям паранджи, которой мусульманские женщины закрывают лицо.

Запретить подобные головные уборы собираются и в Германии. Канцлер Ангела Меркель в прошлом году призвала к максимально широкому запрету такого вида паранджи. По ее мнению, это противоречит ценностям западного общества.

Источник: Novinky.cz