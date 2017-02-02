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С грузинским паспортом в Евросоюз пустят без визы

С грузинским паспортом в Евросоюз пустят без визы

artyommm 450 0
Европарламент одобрил отмену виз для граждан Грузии. Безвизовый режим должен начать действовать после того, как вступит в силу закон о возможности приостанавливать безвизовый режим с третьими странами.
С грузинским паспортом в Евросоюз пустят без визы

Европейский парламент одобрил отмену виз для Грузии. «Безвиз» вступит в силу после того, как начнет действовать закон, позволяющий останавливать безвизовый режим с третьими странами в случае, если их граждане начнут использовать свободный въезд в ЕС для нелегальной миграции. Европарламент стал последним институтом Евросоюза, который должен был проголосовать за или против отмены виз для грузин. 

Ожидается, что механизм приостановки безвизового режима, которым при необходимости смогут воспользоваться страны ЕС, начнет действовать уже в марте. Точная дата отмены виз для Грузии пока не называется.

На выступлении перед Европарламентом еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос обратил внимание на то, что «Грузия прошла огромный путь» и «примерно выполнила все требования для отмены виз». Еще в марте прошлого года Еврокомиссия заключила, что Грузия полностью выполняет план по отмене визового режима.

После того как безвизовый режим вступит в силу, граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут свободно ездить в страны ЕС на краткий срок (до 90 дней). 

Источник: ТАСС

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Грузия Евросоюз визы Европарламент
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